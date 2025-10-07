Director de Companii
CrowdStrike
CrowdStrike Cloud Security Architect Salarii în United States

Compensația totală medie pentru Cloud Security Architect in United States la CrowdStrike variază de la $267K la $374K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CrowdStrike. Ultima actualizare: 10/7/2025

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La CrowdStrike, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Cloud Security Architect la CrowdStrike in United States ajunge la o compensație totală anuală de $518,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CrowdStrike pentru rolul de Cloud Security Architect in United States este $237,000.

Alte Resurse