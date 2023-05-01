Directorul Companiilor
Crossover Health
Crossover Health Salarii

Intervalul salarial Crossover Health variază de la $39,322 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $154,350 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Crossover Health. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Inginer de Software
Median $145K
Servicii pentru Clienți
$39.3K
Marketing
$110K

Designer de Produs
$154K
Rolul cel mai bine plătit raportat la Crossover Health este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $154,350. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Crossover Health este $127,723.

Alte Resurse