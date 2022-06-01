Director de Companii
Critical Mass
Critical Mass Salarii

Salariul de la Critical Mass variază de la $20,895 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in Costa Rica la nivelul inferior până la $167,160 pentru un Recrutor in Canada la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Critical Mass. Ultima actualizare: 9/3/2025

$160K

Inginer Software
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Designer de Produs
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Afaceri
$44.1K
Manager Data Science
$162K
Data Scientist
$20.9K
Recrutor
$167K
Manager Inginerie Software
$87.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Critical Mass este Recrutor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $167,160. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Critical Mass este $68,717.

