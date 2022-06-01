Critical Mass Salarii

Salariul de la Critical Mass variază de la $20,895 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in Costa Rica la nivelul inferior până la $167,160 pentru un Recrutor in Canada la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Critical Mass . Ultima actualizare: 9/3/2025