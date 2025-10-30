Director de Companii
CRISIL
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist Financiar

  • Toate salariile Analist Financiar

CRISIL Analist Financiar Salarii

Pachetul median de compensație pentru Analist Financiar in India la CRISIL totalizează ₹1.09M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CRISIL. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Total pe an
₹1.09M
Nivel
L01
Salariu de bază
₹990K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹99K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la CRISIL?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist Financiar oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la CRISIL in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹7,800,538. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CRISIL pentru rolul de Analist Financiar in India este ₹1,089,361.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru CRISIL

Companii Similare

  • Dropbox
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Amazon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse