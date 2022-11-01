Directorul Companiilor
CRISIL
CRISIL Salarii

Intervalul salarial CRISIL variază de la $6,121 în compensație totală anuală pentru Dezvoltare de Afaceri la capătul de jos la $48,765 pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de sus.

$160K

Analist Financiar
Median $12.6K
Analist de Afaceri
$12.7K
Dezvoltare de Afaceri
$6.1K

Banker de Investiții
$20.3K
Analist de Securitate Cibernetică
$48.8K
Arhitect de Soluții
$48.6K
Întrebări Frecvente

CRISILで報告された最高給の職種はAnalist de Securitate Cibernetică at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$48,765です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
CRISILで報告された年間総報酬の中央値は$16,462です。

