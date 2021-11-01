Directorul Companiilor
CrimsonLogic
CrimsonLogic Salarii

Intervalul salarial CrimsonLogic variază de la $57,900 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $77,723 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CrimsonLogic. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Inginer de Software
Median $62.8K

Inginer de software full-stack

Analist de Date
$57.9K
Manager de Produs
$77.7K

Întrebări Frecvente

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w CrimsonLogic to Manager de Produs at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $77,723. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w CrimsonLogic wynosi $62,819.

Alte Resurse