Crimson Education Salarii



Intervalul salarial Crimson Education variază de la $49,750 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $298,500 pentru Banker de Investiții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Crimson Education. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Analist de Afaceri
$54.8K
Dezvoltare de Afaceri
$65.7K
Banker de Investiții
$299K

Consultant în Management
$66.7K
Manager de Proiect
$49.8K
Redactor Tehnic
$73.2K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Crimson Education este Banker de Investiții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $298,500. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Crimson Education este $66,168.

