Directorul Companiilor
CRIF
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

CRIF Salarii

Intervalul salarial CRIF variază de la $5,886 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $47,773 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CRIF. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Dezvoltare de Afaceri
$47.7K
Specialist în Științe de Date
$47.8K
Manager de Produs
$5.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vânzări
$46.4K
Inginer de Software
$29.8K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la CRIF este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $47,773. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CRIF este $46,388.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru CRIF

Companii Asoc

  • Google
  • Snap
  • PayPal
  • Spotify
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse