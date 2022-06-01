Director de Companii
Cricut
Cricut Salarii

Salariul de la Cricut variază de la $109,450 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $266,325 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cricut. Ultima actualizare: 9/3/2025

$160K

Inginer Software
Median $150K
Analist de Date
$109K
Manager Data Science
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
$118K
Marketing
$115K
Designer de Produs
$141K
Manager de Produs
$190K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cricut este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $266,325. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cricut este $141,290.

