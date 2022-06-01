Cricut Salarii

Salariul de la Cricut variază de la $109,450 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $266,325 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cricut . Ultima actualizare: 9/3/2025