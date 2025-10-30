Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Recrutor in Canada la Cresta totalizează CA$396K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cresta. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Total pe an
CA$396K
Nivel
L3
Salariu de bază
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bonus
CA$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Cresta?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Cresta, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Recrutor la Cresta in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$406,298. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cresta pentru rolul de Recrutor in Canada este CA$395,824.

Alte Resurse