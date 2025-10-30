Director de Companii
Cresta Specialist în Știința Datelor Salarii

Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in United States la Cresta variază de la $131K la $187K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cresta. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

$150K - $176K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$131K$150K$176K$187K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Cresta, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Cresta in United States ajunge la o compensație totală anuală de $187,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cresta pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United States este $131,200.

