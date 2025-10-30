Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United States la Credit Sesame variază de la $99.5K la $136K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Credit Sesame. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

$106K - $129K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$99.5K$106K$129K$136K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Credit Sesame?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Credit Sesame in United States ajunge la o compensație totală anuală de $135,720. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Credit Sesame pentru rolul de Manager de Produs in United States este $99,450.

