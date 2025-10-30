Director de Companii
Compensația totală medie pentru Analist de Date in Canada la Credit Sesame variază de la CA$172K la CA$245K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Credit Sesame. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

CA$197K - CA$230K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$172KCA$197KCA$230KCA$245K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Credit Sesame?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Credit Sesame in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$244,938. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Credit Sesame pentru rolul de Analist de Date in Canada este CA$171,666.

