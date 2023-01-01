Credit Agricole Salarii

Director de Companii
Salariul de la Credit Agricole variază de la $30,815 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $191,100 pentru un Bancher de Investiții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Credit Agricole. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Data Scientist
Median $70.1K
Inginer Software
Median $44.9K
Analist de Afaceri
$45.5K

Dezvoltare Afaceri
$40.4K
Resurse Umane
$35.7K
Tehnolog Informațional (IT)
$180K
Bancher de Investiții
$191K
Juridic
$79.5K
Manager de Produs
$127K
Manager de Proiect
$62.5K
Vânzări
$30.8K
Arhitect de Soluții
$47.2K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Credit Agricole este Bancher de Investiții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $191,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Credit Agricole este $54,842.

