Compensația pentru Inginer Software in Hungary la Continental variază de la HUF 15.17M pe year pentru Software Engineer la HUF 19.75M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Hungary totalizează HUF 16.75M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Continental. Ultima actualizare: 10/28/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de intrare)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Continental?

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Inginer Machine Learning

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Continental in Hungary ajunge la o compensație totală anuală de HUF 23,500,421. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Continental pentru rolul de Inginer Software in Hungary este HUF 16,750,059.

