Compensația totală medie pentru Dezvoltare Afaceri in Brazil la Continental variază de la R$160K la R$224K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Continental. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

R$174K - R$210K
Brazil
Interval Comun
Interval Posibil
R$160KR$174KR$210KR$224K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la Continental in Brazil ajunge la o compensație totală anuală de R$223,909. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Continental pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in Brazil este R$160,211.

