Manager de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Brazil la Contabilizei variază de la R$357K la R$489K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Contabilizei. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

R$387K - R$459K
Brazil
Interval Comun
Interval Posibil
R$357KR$387KR$459KR$489K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Contabilizei?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Contabilizei in Brazil ajunge la o compensație totală anuală de R$489,165. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Contabilizei pentru rolul de Manager de Produs in Brazil este R$357,303.

