Compensația totală medie pentru Inginer Software in Singapore la Connected Freight variază de la SGD 66.6K la SGD 92.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Connected Freight. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

SGD 71.4K - SGD 84.1K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 66.6KSGD 71.4KSGD 84.1KSGD 92.8K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Care sunt nivelurile de carieră la Connected Freight?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Connected Freight in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 92,795. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Connected Freight pentru rolul de Inginer Software in Singapore este SGD 66,622.

