Compensația pentru Inginer Software in San Francisco Bay Area la Comcast variază de la $109K pe year pentru I la $356K pe year pentru Senior Principal Engineer. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $280K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Engineer 1
$109K
$109K
$0
$0
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$158K
$135K
$13.5K
$9.6K
Senior Engineer
$206K
$166K
$25.6K
$13.8K
15%
AN 1
15%
AN 2
15%
AN 3
15%
AN 4
40%
AN 5
La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)
15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)
15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)
15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)
40% se dobândește în 5th-AN (40.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
