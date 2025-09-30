Director de Companii
Comcast
  Salarii
  Inginer Software

  Toate salariile Inginer Software

  San Francisco Bay Area

Comcast Inginer Software Salarii în San Francisco Bay Area

Compensația pentru Inginer Software in San Francisco Bay Area la Comcast variază de la $109K pe year pentru I la $356K pe year pentru Senior Principal Engineer. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $280K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Engineer 1
I(Nivel de intrare)
$109K
$109K
$0
$0
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$158K
$135K
$13.5K
$9.6K
Senior Engineer
$206K
$166K
$25.6K
$13.8K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)

  • 40% se dobândește în 5th-AN (40.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer DevOps

Cercetător Științific

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Comcast in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $378,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Comcast pentru rolul de Inginer Software in San Francisco Bay Area este $274,001.

