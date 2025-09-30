Compensația pentru Inginer Software in Philadelphia Area la Comcast variază de la $89.6K pe year pentru I la $361K pe year pentru Distinguished Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Philadelphia Area totalizează $153K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Engineer 1
$89.6K
$86.7K
$1.6K
$1.3K
Engineer 2
$119K
$108K
$7.5K
$3.3K
Engineer 3
$150K
$123K
$12.7K
$14.1K
Senior Engineer
$169K
$142K
$18.3K
$9K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
15%
AN 1
15%
AN 2
15%
AN 3
15%
AN 4
40%
AN 5
La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)
15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)
15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)
15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)
40% se dobândește în 5th-AN (40.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
