Comcast Inginer Software Salarii în Greater London Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater London Area la Comcast variază de la £54.6K pe year pentru II la £96.5K pe year pentru Principal Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater London Area totalizează £73.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

£121K Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de £22.8K+ (uneori £228K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( GBP ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Program de Vesting Principal Alternativ 1 15 % AN 1 15 % AN 2 15 % AN 3 15 % AN 4 40 % AN 5 Tip Acțiuni RSU + Options La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 15 % se dobândește în 1st - AN ( 15.00 % anual )

15 % se dobândește în 2nd - AN ( 15.00 % anual )

15 % se dobândește în 3rd - AN ( 15.00 % anual )

15 % se dobândește în 4th - AN ( 15.00 % anual )

40 % se dobândește în 5th - AN ( 40.00 % anual ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU + Options La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Comcast ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Inginer Software oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse Adaugă funcție nouă