Comcast Manager de Proiect Salarii în Philadelphia Area

Pachetul median de compensație pentru Manager de Proiect in Philadelphia Area la Comcast totalizează $135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Comcast
Technical Project Manager
Philadelphia, PA
Total pe an
$135K
Nivel
L4
Salariu de bază
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Comcast?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)

  • 40% se dobândește în 5th-AN (40.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Manager de Proiect ב-Comcast in Philadelphia Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $181,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Comcast עבור תפקיד Manager de Proiect in Philadelphia Area הוא $126,880.

