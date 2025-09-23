Compensația pentru Manager de Produs in United States la Comcast variază de la $138K pe year pentru L3 la $436K pe year pentru L8. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $195K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/23/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$138K
$120K
$10K
$8K
L4
$168K
$140K
$15.7K
$12.5K
L5
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
$290K
$195K
$46.7K
$48.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
AN 1
15%
AN 2
15%
AN 3
15%
AN 4
40%
AN 5
La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)
15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)
15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)
15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)
40% se dobândește în 5th-AN (40.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)