Comcast
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

  • Greater London Area

Comcast Designer de Produs Salarii în Greater London Area

Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in Greater London Area la Comcast totalizează £68.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£68.3K
Nivel
hidden
Salariu de bază
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.9K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Comcast?

£121K

Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)

  • 40% se dobândește în 5th-AN (40.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Comcast in Greater London Area ajunge la o compensație totală anuală de £88,905. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Comcast pentru rolul de Designer de Produs in Greater London Area este £46,539.

