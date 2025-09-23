Comcast Tehnolog Informațional (IT) Salarii

Pachetul median de compensație pentru Tehnolog Informațional (IT) la Comcast totalizează $97K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/23/2025

Pachetul Median Comcast Linux Systems Administrator Philadelphia, PA Total pe an $97K Nivel Engineer 3 Salariu de bază $92K Stock (/yr) $3K Bonus $2K Ani în companie 1 An Ani experiență 10 Ani

$160K Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( USD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Fii notificat despre salarii noi Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Program de Vesting Principal Alternativ 1 15 % AN 1 15 % AN 2 15 % AN 3 15 % AN 4 40 % AN 5 Tip Acțiuni RSU + Options La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 15 % se dobândește în 1st - AN ( 15.00 % anual )

15 % se dobândește în 2nd - AN ( 15.00 % anual )

15 % se dobândește în 3rd - AN ( 15.00 % anual )

15 % se dobândește în 4th - AN ( 15.00 % anual )

40 % se dobândește în 5th - AN ( 40.00 % anual ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU + Options La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Comcast ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Tehnolog Informațional (IT) oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.