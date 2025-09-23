Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Tehnolog Informațional (IT) la Comcast totalizează $97K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/23/2025

Pachetul Median
company icon
Comcast
Linux Systems Administrator
Philadelphia, PA
Total pe an
$97K
Nivel
Engineer 3
Salariu de bază
$92K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$2K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Comcast?

$160K

Program de Vesting

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)

  • 40% se dobândește în 5th-AN (40.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Tehnolog Informațional (IT) at Comcast sits at a yearly total compensation of $243,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Tehnolog Informațional (IT) role is $95,000.

