Director de Companii
Comcast
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Asistent Administrativ

  • Toate salariile Asistent Administrativ

Comcast Asistent Administrativ Salarii

Compensația totală medie pentru Asistent Administrativ in United States la Comcast variază de la $59.3K la $86.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Comcast. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

$68.1K - $77.6K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$59.3K$68.1K$77.6K$86.3K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Asistent Administrativ contribuțiis la Comcast pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 3rd-AN (15.00% anual)

  • 15% se dobândește în 4th-AN (15.00% anual)

  • 40% se dobândește în 5th-AN (40.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU + Options

La Comcast, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Asistent Administrativ oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Asistent Administrativ by Comcast in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $86,349. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Comcast vir die Asistent Administrativ rol in United States is $59,274.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Comcast

Companii Similare

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse