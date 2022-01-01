Color Salarii

Intervalul salarial Color variază de la $114,425 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $278,600 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Color . Ultima actualizare: 8/23/2025