Directorul Companiilor
Color
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Color Salarii

Intervalul salarial Color variază de la $114,425 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $278,600 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Color. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $220K

Inginer de software full-stack

Recrutor
Median $148K
Analist de Afaceri
$144K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Analist de Date
$114K
Specialist în Științe de Date
Median $171K
Designer de Produs
$134K
Manager de Produs
$206K
Manager de Inginerie Software
$279K
Manager de Program Tehnic
$236K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Color este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $278,600. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Color este $171,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Color

Companii Asoc

  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Finix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse