Collectors Salarii

Salariul de la Collectors variază de la $149,250 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $450,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Collectors. Ultima actualizare: 10/13/2025

$160K

Inginer Software
Median $179K
Manager Inginerie Software
Median $450K
Marketing
$201K

Manager de Produs
$294K
Manager Program Tehnic
$149K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Collectors, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Collectors este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $450,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Collectors este $201,000.

