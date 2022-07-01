Collectors Salarii

Salariul de la Collectors variază de la $149,250 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $450,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Collectors . Ultima actualizare: 10/13/2025