Collaborative Robotics Salarii

Director de Companii
Collaborative Robotics
Salariul de la Collaborative Robotics variază de la $140,700 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $190,950 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Collaborative Robotics. Ultima actualizare: 10/13/2025

$160K

Inginer Software
Median $170K
Operațiuni Servicii Clienți
$141K
Manager de Program
$191K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Collaborative Robotics este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $190,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Collaborative Robotics este $170,000.

