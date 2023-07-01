Collaborative Robotics Salarii

Salariul de la Collaborative Robotics variază de la $140,700 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $190,950 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Collaborative Robotics . Ultima actualizare: 10/13/2025