Cognosante Salarii

Salariul de la Cognosante variază de la $63,750 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $128,156 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cognosante . Ultima actualizare: 9/6/2025