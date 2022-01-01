Director de Companii
Cognosante
Cognosante Salarii

Salariul de la Cognosante variază de la $63,750 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $128,156 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cognosante. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Consultant în Management
$128K
Analist Securitate Cibernetică
$63.8K
Inginer Software
Median $115K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cognosante este Consultant în Management at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $128,156. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cognosante este $115,000.

