Cognira Salarii

Salariul de la Cognira variază de la $9,768 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane in Tunisia la nivelul inferior până la $104,475 pentru un Data Scientist in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cognira. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Data Scientist
$104K
Resurse Umane
$9.8K
Inginer Software
$73.5K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cognira este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $104,475. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cognira este $73,500.

