Cognira Salarii

Salariul de la Cognira variază de la $9,768 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane in Tunisia la nivelul inferior până la $104,475 pentru un Data Scientist in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cognira . Ultima actualizare: 9/5/2025