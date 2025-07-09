Cognigy Salarii

Director de Companii
Salariul de la Cognigy variază de la $67,017 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $95,337 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cognigy. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Arhitect de Soluții
Median $93.8K
Manager de Produs
$67K
Inginer Software
$95.3K

Întrebări frecvente

El puesto con mayor salario reportado en Cognigy es Inginer Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $95,337. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cognigy es $93,765.

