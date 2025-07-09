Cognigy Salarii

Salariul de la Cognigy variază de la $67,017 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $95,337 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cognigy . Ultima actualizare: 9/5/2025