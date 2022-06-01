Director de Companii
Cogent
Cogent Salarii

Salariul de la Cogent variază de la $2,920 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $163,080 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cogent. Ultima actualizare: 11/22/2025

Servicii Clienți
$2.9K
Inginer Software
$15K
Arhitect de Soluții
$163K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cogent este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $163,080. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cogent este $14,955.

Alte Resurse

