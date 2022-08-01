Coforma Salarii

Salariul de la Coforma variază de la $134,492 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $164,175 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Coforma . Ultima actualizare: 11/22/2025