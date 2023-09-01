Codemagic Salarii

Salariul de la Codemagic variază de la $59,471 în compensație totală pe an pentru un Fondator la nivelul inferior până la $66,840 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Codemagic . Ultima actualizare: 11/22/2025