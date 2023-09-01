Codemagic Salarii

Director de Companii
Salariul de la Codemagic variază de la $59,471 în compensație totală pe an pentru un Fondator la nivelul inferior până la $66,840 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Codemagic. Ultima actualizare: 11/22/2025

Fondator
$59.5K
Manager de Proiect
$66.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Codemagic este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $66,840. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Codemagic este $63,155.

Alte Resurse

