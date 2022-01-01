Codecademy Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Codecademy variază de la $32,609 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software in India la capătul de jos la $189,647 pentru Marketing in United States la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Codecademy. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Operațiuni de Afaceri
$124K
Specialist în Științe de Date
$146K
Marketing
$190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Designer de Produs
$161K
Manager de Produs
$119K
Recrutor
$168K
Inginer de Software
$32.6K
Manager de Inginerie Software
Median $187K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Codecademy is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,647. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Codecademy is $153,263.

