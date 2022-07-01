Change
Autentificare
Înregistrare
Toate Datele
După Locație
După Companie
După Titlu
Calculator de Salarii
Vizualizări în Grafice
Salarii Verificate
Stagii
Suport Negociere
Compară Beneficii
Cine Angajează
Raport Salarial 2024
Cele Mai Bine Plătite Companii
Integrează
Blog
Presă
Google
Inginer Software
Manager de Produs
Zona New York City
Specialist în Date
Vezi Puncte de Date Individuale
Levels FYI Logo
Salarii
📂 Toate Datele
🌎 După Locație
🏢 După Companie
🖋 După Titlu
🏭️ După Industrie
📍 Hartă Termică a Salariilor
📈 Vizualizări în Grafice
🔥 Percentile în Timp Real
🎓 Stagii
❣️ Compară Beneficii
🎬 Raport Salarial 2024
🏆 Cele Mai Bine Plătite Companii
💸 Calculează Costul Reuniunii
#️⃣ Calculator de Salarii
Contribuie
Adaugă Salariu
Adaugă Beneficii Companie
Adaugă Mapare Niveluri
Locuri de Muncă
Servicii
Servicii pentru Candidați
💵 Coaching de Negociere
📄 Revizuire CV
🎁 Oferă o Revizuire CV
Pentru Angajatori
Oferte Interactive
Percentile în Timp Real 🔥
Benchmarking Compensație
Pentru Cercetare Academică
Set de Date Compensație
Comunitate
← Directorul Companiilor
Codat
Lucrezi aici?
Revendică-ți Compania
Prezentare Generală
Salarii
Beneficii
Locuri de Muncă
Nou
Chat
Codat Beneficii
Adaugă Beneficii
Compară
Asigurări, Sănătate & Bunăstare
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
Vision Insurance
Health Insurance
Acasă
Remote Work
Financiar & Pensii
401k
Altele
Pet Friendly Workplace
Vezi Date ca Tabel
Codat Avantaje & Beneficii
Beneficiu
Descriere
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Joburi Recomandate
Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Codat
Companii Asoc
Starling Bank
FNZ
InvestCloud
CoreLogic
SwissBorg
Vezi toate companiile ➜
Alte Resurse
Raport Salarial Sfârșit de An
Calculează Compensația Totală