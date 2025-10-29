Director de Companii
CMR Surgical
CMR Surgical Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United Kingdom la CMR Surgical totalizează £50.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CMR Surgical. Ultima actualizare: 10/29/2025

Pachetul Median
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Total pe an
£50.3K
Nivel
-
Salariu de bază
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la CMR Surgical?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.9K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la CMR Surgical in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £86,555. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CMR Surgical pentru rolul de Inginer Software in United Kingdom este £46,476.

Alte Resurse