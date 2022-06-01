CMiC Construction Software Salarii

Salariul de la CMiC Construction Software variază de la $59,022 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $89,276 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la CMiC Construction Software . Ultima actualizare: 10/18/2025