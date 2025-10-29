Director de Companii
CME
CME Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Lebanon la CME totalizează LBP 10.3B pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CME. Ultima actualizare: 10/29/2025

Pachetul Median
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
Total pe an
LBP 10.3B
Nivel
L3
Salariu de bază
LBP 8.95B
Stock (/yr)
LBP 0
Bonus
LBP 1.34B
Ani în companie
4 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la CME?
+LBP 5.19B
+LBP 7.97B
+LBP 1.79B
+LBP 3.13B
+LBP 1.97B
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la CME in Lebanon ajunge la o compensație totală anuală de LBP 2,686,433,070. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CME pentru rolul de Inginer Software in Lebanon este LBP 2,686,433,070.

