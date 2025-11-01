Director de Companii
Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Clickhouse. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

€131K - €152K
Germany
Interval Comun
Interval Posibil
€121K€131K€152K€169K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Clickhouse, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Clickhouse in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €169,174. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Clickhouse pentru rolul de Inginer Software in Germany este €120,838.

