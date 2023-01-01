Director de Companii
Clickhouse
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Clickhouse Salarii

Salariul median al Clickhouse este $234,375 pentru un Inginer Software . Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Clickhouse. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $234K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Clickhouse, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Clickhouse este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $234,375. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Clickhouse este $234,375.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Clickhouse

Companii Similare

  • Flipkart
  • Netflix
  • Lyft
  • Tesla
  • Snap
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse