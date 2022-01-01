ClearTax Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial ClearTax variază de la $11,907 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $103,809 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai ClearTax. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Inginer de software backend

Manager de Produs
Median $16.8K
Manager de Inginerie Software
Median $104K

Analist de Afaceri
$11.9K
Dezvoltare de Afaceri
$19.8K
Designer de Produs
$30.7K
Manager de Program
$13K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La ClearTax, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la ClearTax este Manager de Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $103,809. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ClearTax este $27,941.

