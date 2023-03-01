Directorul Companiilor
CLEAResult
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

CLEAResult Salarii

Intervalul salarial CLEAResult variază de la $75,117 în compensație totală anuală pentru Inginer Mecanic la capătul de jos la $169,150 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CLEAResult. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Consultant în Management
$149K
Inginer Mecanic
$75.1K
Manager de Program
$81.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Inginer de Software
$156K
Arhitect de Soluții
$169K
Manager de Program Tehnic
$153K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at CLEAResult is Arhitect de Soluții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAResult is $150,960.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru CLEAResult

Companii Asoc

  • Databricks
  • Microsoft
  • Snap
  • Netflix
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse