ClearBank Salarii

Intervalul salarial ClearBank variază de la $152,429 în compensație totală anuală pentru Manager de Inginerie Software la capătul de jos la $160,219 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai ClearBank. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
Median $157K
Manager de Inginerie Software
Median $152K
Marketing
$153K

Manager de Produs
$160K
