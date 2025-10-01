Compensația pentru Inginer Software in New York City Area la CLEAR variază de la $217K pe year pentru Software Engineer II la $353K pe year pentru Staff Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $223K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CLEAR. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
20%
AN 1
30%
AN 2
50%
AN 3
La CLEAR, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)
30% se dobândește în 2nd-AN (30.00% anual)
50% se dobândește în 3rd-AN (50.00% anual)
