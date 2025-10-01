Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la CLEAR totalizează ₹1.84M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CLEAR. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹1.84M
Nivel
Software Engineer I
Salariu de bază
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
0 Ani
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

20%

AN 1

30%

AN 2

50%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La CLEAR, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 30% se dobândește în 2nd-AN (30.00% anual)

  • 50% se dobândește în 3rd-AN (50.00% anual)



Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la CLEAR in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹7,927,480. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CLEAR pentru rolul de Inginer Software in Greater Bengaluru este ₹1,836,238.

