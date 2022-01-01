Clear Street Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Clear Street variază de la $112,435 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $323,339 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Clear Street. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Inginer de Software
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Inginer de software backend

Analist Financiar
$284K
Tehnolog IT
$112K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Clear Street, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Clear Street este Inginer de Software at the L5 level cu o compensație totală anuală de $323,339. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Clear Street este $231,000.

