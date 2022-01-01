Clear Street Salarii

Intervalul salarial Clear Street variază de la $112,435 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $323,339 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Clear Street . Ultima actualizare: 8/20/2025