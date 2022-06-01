Directorul Companiilor
Clear Capital
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Clear Capital Salarii

Intervalul salarial Clear Capital variază de la $44,880 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $150,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Clear Capital. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $150K
Analist de Afaceri
$64.3K
Servicii pentru Clienți
$44.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Manager de Produs
$141K
Manager de Program Tehnic
$137K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Clear Capital este Inginer de Software cu o compensație totală anuală de $150,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Clear Capital este $136,554.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Clear Capital

Companii Asoc

  • LEK
  • Wolters Kluwer
  • Baird
  • AffiniPay
  • BlueVine
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse