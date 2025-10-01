Director de Companii
Clarivate Analytics Inginer Software Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Clarivate Analytics totalizează ₹1.25M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Clarivate Analytics. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹1.25M
Nivel
L1
Salariu de bază
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Clarivate Analytics?

₹13.95M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.16M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

